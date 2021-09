DHA

Kendilerini uzun ve zorlu bir sezon beklediğini dile getiren Aleksandar Djordjevic, "Bu formanın önemini biliyoruz. Görevimiz takımı en iyi duruma getirmek ve bütün kupaları kazanmak. Beklentilerin farkındayız. Takımda inanılmaz bir yardımlaşma var. Çok iyi oyunculara sahibiz. Kulübün bizimle gurur duymasını istiyoruz. Hedefimiz her kulvarda final olmalı" dedi.

"TRANSFERLERE BEN KARAR VERMEDİM AMA BANA SUNULANI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEM GEREKİYOR"

Djordjevic, transferler ile ilgili yöneltilen soruya, "Profesyonel olmak zorundayız. Transferlere ben karar vermedim ama bana sunulanı en iyi şekilde değerlendirmem gerekiyor. Oyunculara güveniyoruz. Onlara öz güven aşılamamız gerekiyor. Yaptıkları işten keyfi almalarını çok istiyoruz. Her zaman mütevazı olup sıkı çalışmalarını istiyoruz. Takım kimyası oluşturmak uzun bir süreçtir. Hiçbir zaman bitmez. Topu paylaşan ve pas vermeyi seven oyuncular isterim. Bizim takımda bunu görüyorum. Bu şekilde devam etmeyi diliyorum. Şehmus'u da tanıyorum, izledim. Oyun şeklini çok beğeniyorum. Çok fazla katkısı olacağını düşünüyorum. Oyun kuruculuğunun gelişmesini istiyorum. Kulübün bize sunduğu her şeyi iyi değerlendirmek gerekiyor. Bütün çalıştırdığım takımlarda oyuncuları geliştirdim. Burada da bunu yapmak istiyorum" diye konuştu.

POLONARA: HER GÜN DAHA İYİ OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

İspanya ekibi Baskonia'dan sarı-lacivertli ekibe dahil edilen Achille Polonara, "Çok heyecanlıyım. İnanılmaz mesajlar aldım. Burada olmak rüya gibi. Çok çalışıyoruz. Hazırlık maçlarımız oldu. Her gün daha iyi olmak için çalışıyoruz. Gelişerek daha iyi olacağız. Takımın başarılı olması için her şeyimi vermeye hazırım" şeklinde konuştu.

MELİH MAHMUTOĞLU: SEZONA EN HAZIR VE İYİ ŞEKİLDE BAŞLAMAYI DİLİYORUZ

Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, yeni sezon öncesi heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Yeni bir takımız. Sağlıklı, başarılı ve güzel bir sezon olmasını diliyorum. Ayrı bir heyecan var, taraftarımıza kavuştuk. Sezona en hazır ve iyi şekilde başlamayı diliyoruz. Hocamızın istediklerini öğreniyoruz. İnşallah güzel bir sezon olur" dedi.

"ŞEHMUS GELDİĞİ İÇİN TÜM TAKIM MUTLU"

Şehmus Hazer hakkında da konuşan Melih Mahmutoğlu, "Çok sevdiğim bir kardeşim. Fenerbahçe'ye geldiği için tüm takım mutlu. Ona yardım edeceğiz. Ne kadar büyük bir camiaya geldiğini biliyor. Takıma çok fazla şey katacak. Önemli bir transfer oldu" ifadelerini kullandı.

JAN VESELY: HIZLI BİR ŞEKİLDE YENİ SİSTEME ALIŞMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Fenerbahçe'nin Çek oyuncusu Jan Vesely ise "Yeni yüzler, oyuncular ve sistem var. Alışmak zaman alacak. Fazla zamanımız yok. Hızlı bir şekilde yeni sisteme alışmaya çalışacağız. Umarım bu sene takıma katkıda bulunabilirim ve kupa kazanabiliriz" şeklinde konuştu.