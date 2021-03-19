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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov: Birlikte oynadık, odaklandık

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 84-61 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, takım halinde iyi oynayarak play-off yolunda önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov: Birlikte oynadık, odaklandık

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Kokoskov, sonuçtan mutlu olduğunu aktardı.

Kokoskov, oynayan her oyuncunun katkıda bulunduğunu belirterek, "Çok önemli bir maçtı. Bu süreçte kolay maç ya da daha az önemli maç yok. Biz birlikte oynadık, odaklandık ve enerjimiz çok iyiydi. Bunu sahaya yansıttık. Sahamızı korumayı başardık. Eğer play-off takımı olmak istiyorsanız iç sahada oynadığınız maçları kazanmalısınız. Bir antrenör olarak inişler çıkışlar olduğunu, bir takım hatalar olduğunu bulabilirim. Sonuç için çok mutluyum. Bir yandan da psikolojik bir maçtı. Zalgiris, yetenekli bir takım. Elbette endişe vardı ancak korku yoktu. Daha cesurduk. Zalgiris'i tebrik ediyorum. Başantrenörleri çok iyi bir arkadaşım ve şu ana kadar çok iyi işler yaptı. Onları da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

SCHILLER: FENERBAHÇE BEKO'YU TEBRİK EDİYORUM

Zalgiris Başantrenörü Martin Schiller, Fenerbahçe Beko'nun maçı kazanmayı hak ettiğini belirtti.

Schiller, skor üretmekte zorlandıklarını ifade ederek, "Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Kazanmayı hak ettiler. Şu an için sahanın iki yönünde de zorlanıyoruz. Bu savunmaya da hücuma da yansıyor. İki tarafta da iyi değiliz. Bu da can sıkıcı." değerlendirmesinde bulundu.

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