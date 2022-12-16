THY EuroLeague 2022-2023 sezonunun 14. haftasında ligin lideri temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında köklü İspanyol ekibi Baskonia'yı ağırlıyor. Lige oldukça iyi bir giriş yapan başlayan ve şimdiye kadar oynadığı 13 maçın 10'unu kazanarak büyük bir başarıya imza atan sarı lacivertliler, Baskonia karşısında da galibiyet serisine devam etmek istiyor. İşte, Fenerbahçe Beko Baskonia basketbol maçına dair tüm bilinmesi gerekenler...