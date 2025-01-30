Fenerbahçe Beko, Bologna'yı ağırlayacak!
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı ağırlayacak.
Giriş: 30.01.2025 - 12:32 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:32
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 müsabakayı kazanan ve bir maçı eksik olan sarı-lacivertliler; 15 galibiyet, 7 mağlubiyet ile ikinci sırada bulunuyor.
Ligde çıktığı 23 maçta 7 galibiyet, 16 mağlubiyet yaşayan İtalya temsilcisi ise 16. sırada yer alıyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ