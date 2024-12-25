Fenerbahçe Beko'da Erten Gazi ile yollar ayrıldı!
Fenerbahçe Beko, Erten Gazi ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Giriş: 25.12.2024 - 17:05 Güncelleme: 25.12.2024 - 17:05
Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, Ertan Gazi ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Fenerbahçe Beko'nun açıklaması şu şekilde:
"2024 yazında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan sporcumuz Erten Gazi ile yollarımız ayrılmıştır.
Erten Gazi'ye takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz."
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