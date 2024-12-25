Fenerbahçe Beko'da Erten Gazi ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, Ertan Gazi ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Beko'nun açıklaması şu şekilde:

"2024 yazında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan sporcumuz Erten Gazi ile yollarımız ayrılmıştır.

Erten Gazi'ye takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz."