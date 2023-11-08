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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Partizan'a konuk olacak - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Partizan'a konuk olacak

        Fenerbahçe Beko, Euroleague'de 7. hafta maçında yarın Sırbistan'ın Partizan takımına konuk olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 11:24 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:24
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        Fenerbahçe, Euroleague'de Partizan'a konuk olacak
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        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında yarın Sırbistan'ın Partizan takımına konuk olacak.

        Başkent Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

        Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda 5 galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, 4. sırada yer alıyor.

        Ligde 2 galibiyet ve 4 yenilgisi olan Partizan ise 11. sırada bulunuyor.

        Partizan'ın başantrenörlük görevini, Fenerbahçe'yi 7 sezon çalıştıran Zeljko Obradovic yapıyor.

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