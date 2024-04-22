Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de dörtlü finale kalmak için sahaya çıkıyor - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de dörtlü finale kalmak için sahaya çıkıyor

        Türkiye'nin EuroLeague'deki tek temsilcisi olarak yola devam eden Fenerbahçe Beko, play-off turunda Monaco serisine başlıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 13:28 Güncelleme: 22.04.2024 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe Beko, Monaco'ya konuk olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de Final Four’a kalmak için play-off mücadelesi verecek. Avrupa’nın en iyi takımlarının mücadele ettiği Turkish Airlines EuroLeague’deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, play-off turunda 24 Nisan Çarşamba günü Monaco’nun sahasına konuk oluyor.

        Serinin ikinci maçı da deplasmanda 26 Nisan Cuma günü Türkiye saatiyle yine 20.00’de oynanacak.

        Üçüncü maçla birlikte seri Türkiye’ye taşınacak. Üçüncü maç Fenerbahçe Beko’nun sahasında 1 Mayıs saat 20:45’te başlayacak. Eğer oynanmasına gerek kalırsa dördüncü maç yine Türkiye’de Fenerbahçe’nin sahasında 3 Mayıs’ta saat 20:45’te izlenecek. Serideki olası son maç ise 8 Mayıs’ta Monako’nun sahasında oynanacak.

        Seride üç maçı kazanan, 24-26 Mayıs tarihlerinde Berlin’de düzenlenecek Final-Four’a yükselecek. Tüm maçlar TV+ platformunda S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayramda hava nasıl olacak? Çarşamba ve perşembe lodosa dikkat
        Bayramda hava nasıl olacak? Çarşamba ve perşembe lodosa dikkat
        Alkollü İskoç yolcu uçakta polise saldırdı!
        Alkollü İskoç yolcu uçakta polise saldırdı!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Yazlıklarını kiraya verenler dikkat! 600 bin lira ceza yediler
        Yazlıklarını kiraya verenler dikkat! 600 bin lira ceza yediler
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        Mermi yutturup gecelik giydirmişti! Cezaları açıklandı!
        Mermi yutturup gecelik giydirmişti! Cezaları açıklandı!
        Herkes gitti o kaldı: Köyde tek başına
        Herkes gitti o kaldı: Köyde tek başına
        İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma!
        İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Bozcaada'da görüldü... "Davranışları aynen bir köpek gibiydi"
        Bozcaada'da görüldü... "Davranışları aynen bir köpek gibiydi"
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        10 yıllık sır cinayet çözüldü: Eşi, çocukları ve kardeşi gözaltında
        10 yıllık sır cinayet çözüldü: Eşi, çocukları ve kardeşi gözaltında
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Açtığı davayla babası 39 yıl sonra şehit sayıldı
        Açtığı davayla babası 39 yıl sonra şehit sayıldı
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Rekor tazminat davası
        Rekor tazminat davası
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin