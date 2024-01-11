Fenerbahçe Beko evinde Bayern Münih'i devirdi!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'i normal süresi 81-81 eşitlikle sona eren mücadelenin uzatma bölümünde 98-91 yendi.

İkinci yarıya her iki takımda savunmada oldukça dikkatli başladı. Maçın 25. dakikası 48-48 eşitlikle geçilirken, sarı-lacivertlilerin Wilbekin önderliğinde ürettiği skorlara, Bayern Münih Lucic ile cevap verdi. Konuk ekip, final periyoduna 59-57 önde girdi.

Son çeyreğe karşılıklı basketlerle girilirken, her iki takım da üç sayı çizgisinin gerisinden etkili oldu. Maçın 35. dakikası 72-72 eşitlikle geçilirken, bitime 1 dakika 25 saniye kala Bayern Münih Booker'ın basketiyle skoru 78-76'ya getirdi. Mola dönüşünde bitime 43 saniye kala Dorsey'nin orta mesafe atışıyla Fenerbahçe Beko yeniden skoru dengeledi: 78-78. Bayern Münih, hücumundan sonuçsuz dönerken, sarı-lacivertliler Wilbekin'in bitime 9 saniye kala bulduğu üç sayılık basketle öne geçti. Konuk ekibin son hücumunda bitime 8 saniye kala maçın hakemi üç sayı çizgisinin gerisinde Francisco'ya faul yapıldığı kararı verdi ve oyuncu çizgiye geldi. Francisco, atışların 3'ünü de sayıya çevirince Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius mola aldı. Fenerbahçe Beko, son hücumdan faydalanamayınca normal süre 81-81 eşitlikle sona erdi.