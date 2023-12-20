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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko evinde Zalgiris'i devirdi! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko evinde Zalgiris'i devirdi!

        Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de sahasında Zalgiris'i 80-78 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 23:17 Güncelleme: 20.12.2023 - 23:39
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        Fenerbahçe Beko, evinde kazandı
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        Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibini 80-78 yendi.

        Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikası konuk ekibin 13-10 üstünlüğüyle geçildi. Çeyrek sonunda üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olan Zalgiris Kaunas, periyodu 26-22 önde kapattı.

        Müsabakanın ikinci çeyreğine iyi başlayan misafir takım, 12. dakikada Lavrinovicius'un basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 22-32. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Litvanya temsilcisi, soyunma odasına 48-37 üstün gitti.

        İkinci yarıya savunmada etkili başlayan Fenerbahçe Beko, 25. dakikada Wilbekin'in üç sayılık basketiyle farkı 4 sayıya çekti: 49-53. Mola dönüşü toparlanan Zalgiris Kaunas, son çeyreğe 62-56 önde girdi.

        Final periyoduna 5-0'lık seriyle başlayan sarı-lacivertliler, aynı dakikada Guduric'in üçlüğüyle öne geçti: 64-62. Wilbekin önderliğinde hem savunmada hem de hücumda çok etkili mücadele eden Fenerbahçe Beko, 36. dakikada Dorsey'in isabetiyle farkı 7 sayıya yükseltti: 75-68. Bir süre bu skor farkıyla maçı sürdüren Fenerbahçe Beko, Sumner ve Evans'ın son dakikaya girilirken bulduğu dış atışlara engel olamadı ve bitime 1 dakika 28 saniye kala skor 77-76'ya geldi. Kalan bölümde etkili savunma yapan Fenerbahçe Beko, parkeden 80-78 galip ayrıldı.

        Sarı-lacivertlilerde maçın en skorer ismi, 19 sayı kaydeden Tyler Dorsey oldu.

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