Fenerbahçe Beko evinde Zalgiris'i devirdi!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibini 80-78 yendi.

Final periyoduna 5-0'lık seriyle başlayan sarı-lacivertliler, aynı dakikada Guduric'in üçlüğüyle öne geçti: 64-62. Wilbekin önderliğinde hem savunmada hem de hücumda çok etkili mücadele eden Fenerbahçe Beko, 36. dakikada Dorsey'in isabetiyle farkı 7 sayıya yükseltti: 75-68. Bir süre bu skor farkıyla maçı sürdüren Fenerbahçe Beko, Sumner ve Evans'ın son dakikaya girilirken bulduğu dış atışlara engel olamadı ve bitime 1 dakika 28 saniye kala skor 77-76'ya geldi. Kalan bölümde etkili savunma yapan Fenerbahçe Beko, parkeden 80-78 galip ayrıldı.