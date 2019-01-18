THY Euroleague'in 19. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Gran Canaria'yı 82-64 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler böylece turnuvadaki 17. galibiyetini elde etti. Kanarya liderliğini sürdürürken Gran Canaria ise 13. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe'de Nikola Kalinic 16, Jan Vesely 13 ve Kostos Slouskas 11 sayıyla en skorer isimler olurken İspanyol temsilcisinde 21 sayı kaydeden Tim Killie maçın en skoreri olsa da yenilgiyi önleyemedi.