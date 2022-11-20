Fenerbahçe Beko ligde namağlup

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin yedinci haftasında Fenerbahçe Beko, TOFAŞ’ı ağırladı.

Maçı başından itibaren kontrol eden Fenerbahçe, 82-68’lik skorla rahat bir galibiyet elde etti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, altıncı maçında yoluna kayıpsız devam etti. TOFAŞ ise yedinci maçında üçüncü kez mağlup oldu.

Fenerbahçe’de Johnathan Motley 20 sayı – 3 ribaund – 2 üçlük, Samet Geyik 13 sayı – 8 ribaund, Scottie Wilbekin 11 sayı – 4 asist, Metecan Birsen 9 sayı – 3 ribaund, Nick Calathes 8 sayı – 6 asistle mücadele etti.

TOFAŞ’ta Rob Gray 14 sayı – 3 ribaund, Berk Uğurlu 14 sayı – 4 asist, Tyler Ennis 10 sayı – 4 asist, Emre Tanışan 8 sayı – 6 ribaund ile oynadı.