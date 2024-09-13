Fenerbahçe Beko, Luka Samanic ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko, kişisel nedenlerden dolayı bir süredir ülkesinde bulunan Hırvat basketbolcu Luka Samanic ile karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kişisel nedenlerden dolayı bir süredir ülkesinde bulunan oyuncumuz Luka Samanic ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Sporcunun ilgili sürecinin takibi şube yetkililerimizce devam edecek ve oyuncunun hakları 2024/2025 sezonu boyunca kulübümüzde saklı kalacaktır. Luka Samanic’e takımımıza kısa süre içerisinde yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.