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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika maçı Litvanya'da oynanacak! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika maçı Litvanya'da oynanacak!

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de ev sahibi olduğu Maccabi Playtika maçının Litvanya'da oynanacağını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 17:47 Güncelleme: 17.10.2024 - 18:55
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        Fenerbahçe-Maccabi maçının yeri değişti!
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        Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika ile yapacağı maç güvenlik tedbirleri nedeniyle Litvanya'ya alındı.

        Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Beko ile Maccabi Playtika arasında 29 Ekim Salı günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanması gereken müsabaka yetkililerce alınan güvenlik tedbirleri dolayısıyla farklı bir ülkede yapılacak.

        Karşılaşma, Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da oynanacak. TSİ 20.30'da başlayacak mücadele, taraftara açık olacak.

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