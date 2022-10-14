Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'deki ikinci maçında İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile karşı karşıya geliyor.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
SAAT: 21.00
YAYIN: S Sport
Sezona yeni başantrenörü Dimitris Itouidis yönetiminde yeni transferleriyle başlayan sarı-lacivertliler, EuroLeague'de sezonun ilk maçında Bayern Münih'i deplasmanda mağlup etmişti. Maccabi Tel-Aviv ise ilk maçında evinde Zalgiris Kaunas'ı yenmişti.
Kanarya, Maccabi'yi de devirip ikide iki yapmayı hedefliyor.
Fenerbahçe Beko ile Maccabi Tel-Aviv daha önce EuroLeague arenasında 19 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda temsilcimiz Fenerbahçe 11 galibiyet elde ederken, Maccabi ise 8 kez kazandı.
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