Kanarya, Maccabi'yi de devirip ikide iki yapmayı hedefliyor.

Fenerbahçe Beko ile Maccabi Tel-Aviv daha önce EuroLeague arenasında 19 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda temsilcimiz Fenerbahçe 11 galibiyet elde ederken, Maccabi ise 8 kez kazandı.