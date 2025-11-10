Habertürk
        Fenerbahçe Beko, Münih'e ayak bastı - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Münih'e ayak bastı

        Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında Maccabi Rapyd, 11. haftasında ise Hapoel IBI'yi Almanya'da konuk edecek Fenerbahçe Beko, maçların oynanacağı Münih'e geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 23:11 Güncelleme: 10.11.2025 - 23:11
        Fenerbahçe Beko, Münih'e ayak bastı!
        Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında Maccabi Rapyd ve 11. haftasında da Hapoel IBI'yla Almanya'da oynayacağı karşılaşmalar için Münih'e geldi.

        İstanbul'dan tarifeli uçuşla Almanya'nın Münih kentine gelen sarı-lacivertli kafileyi, Landshut Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Kayhan Özdemir ve dernek yöneticileri karşıladı.

        Kafile, kendilerini bekleyen otobüsle, kamp yapacağı otele gelirken, otel önünde de Fenerbahçeli taraftarlar, basketbolcuları yalnız bırakmadı.

        Fenerbahçe Beko, yarın TSİ 22.00'de Maccabi Rapyd'i, 13 Kasım Perşembe günü ise yine TSİ 22.00'de Hapoel IBI'yi SAP Garden'da konuk edecek. Karşılaşmalarda deplasman taraftarı yer almayacak.

