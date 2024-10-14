Fenerbahçe Beko'nun rakibi Kızılyıldız
THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 3. hafta maçında 15 Ekim Salı günü (yarın) Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini konuk edecek.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 3. hafta mücadelesinde 15 Ekim Salı günü (yarın) Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
THY EuroLeague'deki ilk maçında evinde Olympiakos'u 82-71 yenen sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78'lik skorla geçerek 2'de 2 yaptı.
Paris Basketbol ve Baskonia'yı mağlup eden Kızılyıldız da 2'de 2 yapan 4 ekipten biri konumunda.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de geçen sezon rakibine iki maçta da mağlup olmuştu.