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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko'nun rakibi Panathinaikos! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko'nun rakibi Panathinaikos!

        Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 3. haftasında yarın Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 10:38 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:38
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        Fenerbahçe Beko'nun rakibi Panathinaikos!
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        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk edecek.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.

        Birer galibiyet ve yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde sezona EA7 Emporio Armani Milan'ı evinde 85-82 yenerek başladı. Sarı-lacivertli ekip, ikinci haftada ise İspanyol ekibi Valencia Basket'e deplasmanda 77-74 mağlup oldu.

        A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise sezonun ilk maçında Olympiakos'a 88-78 yenildi. Panathinaikos ikinci haftada ise Bayern Münih'e 78-71 üstünlük sağladı.

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