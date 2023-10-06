Fenerbahçe Beko Olimpia Milano basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 2023-2024 sezonunun ilk maçında bu akşam güçlü İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu konuk etmeye hazırlanıyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla giren sarı lacivertli ekibimizin zorlu mücadelesine ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, Fenerbahçe Beko Olimpia Milano basketbol maçı hakkında detaylar...
THY EuroLeague'de 2023-2024 sezonu heyecanı dün akşam oynanan maçlarla başladı. Haftanın 2. ve son gününde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko da bu akşam ilk sınavına Olimpia Milano karşısında çıkıyor. Sezona mutlak galibiyet hedefiyle başlayan sarı lacivertlilerin zorlu mücadelesinin başlama saati, yayıncı kanalı ve yeni sezon kadrosu hakkında detayları derledik!
FENERBAHÇE BEKO OLIMPIA MILANO MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Beko Olimpia Milano basketbol maçı bu akşam saat 20:45'de başlayacak.
Fenerbahçe Beko Olimpia Milano basketbol maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE BEKO OLIMPIA MILANO MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
EA7 Emporio Armani Milan maçının bilet fiyatları şu şekildedir:
Saha içi A-D-G sıraları: ₺3500 yemek dahil
Yellow Seats sıraları: ₺3000 yemek dahil
Saha içi B-E-H sıraları: ₺3000 yemek dahil
Saha içi C-F-J sıraları: ₺2750 yemek dahil
Localar: ₺1500
346 (Açık Loca): ₺1750 yemek dahil
Kategori 1: ₺1000
Sky Lounge: ₺750
Kategori 2: ₺850
Kategori 3: ₺750
Kategori 4: ₺600
Kategori 5: ₺400
Kategori 6: ₺250
Kategori 7: ₺200
Öğrenci Tribünü: ₺100
FENERBAHÇE BEKO 2023-2024 KADROSU
Nick Calathes - Oyun Kurucu
Raul Neto Oyun Kurucu
Scottie Wilbekin - Oyun Kurucu
Yam Madar - Oyun Kurucu
Melih Mahmutoğlu - Şutör Gard
Mert Emre Ekşioğlu - Şutör Gard
Şehmus Hazer - Şutör Gard
Tyler Dorsey - Şutör Gard