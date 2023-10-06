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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko Olimpia Milano basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? FB Beko Milano maçı bilet fiyatları ne kadar? - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko Olimpia Milano basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 2023-2024 sezonunun ilk maçında bu akşam güçlü İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu konuk etmeye hazırlanıyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla giren sarı lacivertli ekibimizin zorlu mücadelesine ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, Fenerbahçe Beko Olimpia Milano basketbol maçı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 13:45 Güncelleme: 06.10.2023 - 13:45
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        THY EuroLeague'de 2023-2024 sezonu heyecanı dün akşam oynanan maçlarla başladı. Haftanın 2. ve son gününde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko da bu akşam ilk sınavına Olimpia Milano karşısında çıkıyor. Sezona mutlak galibiyet hedefiyle başlayan sarı lacivertlilerin zorlu mücadelesinin başlama saati, yayıncı kanalı ve yeni sezon kadrosu hakkında detayları derledik!

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        FENERBAHÇE BEKO OLIMPIA MILANO MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe Beko Olimpia Milano basketbol maçı bu akşam saat 20:45'de başlayacak.

        Fenerbahçe Beko Olimpia Milano basketbol maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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        FENERBAHÇE BEKO OLIMPIA MILANO MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        EA7 Emporio Armani Milan maçının bilet fiyatları şu şekildedir:

        Saha içi A-D-G sıraları: ₺3500 yemek dahil
        Yellow Seats sıraları: ₺3000 yemek dahil
        Saha içi B-E-H sıraları: ₺3000 yemek dahil
        Saha içi C-F-J sıraları: ₺2750 yemek dahil
        Localar: ₺1500
        346 (Açık Loca): ₺1750 yemek dahil
        Kategori 1: ₺1000
        Sky Lounge: ₺750
        Kategori 2: ₺850
        Kategori 3: ₺750
        Kategori 4: ₺600
        Kategori 5: ₺400
        Kategori 6: ₺250
        Kategori 7: ₺200
        Öğrenci Tribünü: ₺100

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        FENERBAHÇE BEKO 2023-2024 KADROSU

        Nick Calathes - Oyun Kurucu

        Raul Neto Oyun Kurucu

        Scottie Wilbekin - Oyun Kurucu

        Yam Madar - Oyun Kurucu

        Melih Mahmutoğlu - Şutör Gard

        Mert Emre Ekşioğlu - Şutör Gard

        Şehmus Hazer - Şutör Gard

        Tyler Dorsey - Şutör Gard

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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