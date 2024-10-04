Fenerbahçe Beko - Olympiakos: 82-71 (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in ilk haftasında ağırladığı Yunan ekibi Olympiakos'u 82-71 mağlup etti.
Basketbol THY EuroLeague'in ilk haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos'u 82-71 yendi.
Karşılaşmaya Marjanovic'in pota altında üst üste bulduğu basketlerle başlayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 17-13 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte hızlı hücumlarla sayı üreten Olympiakos, devre arasına 36-32 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyrekte Baldwin'in etkili hücum performansıyla 10-0'lık seri yakalayan ve üstünlüğü tekrar ele geçiren Fenerbahçe Beko, Wright'ın üst üste kaydettiği basketlere rağmen final periyoduna 57-56 önde girdi.
Maç boyunca hücum ribauntlarında rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, son çeyrekte yakaladığı 8-0'lık seriyle 36. dakikada skoru 73-65'e getirdi. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 82-71 kazandı ve sezona galibiyetle başladı.
Karşılaşmanın ilk periyodunda sakatlanan Fenerbahçe Beko'nun skoreri Wilbekin, maça devam edemedi. Oyuncunun sağlık durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Öte yandan Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Jose Mourinho ve sarı-lacivertli futbolcu Rodrigo Becao da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Ilija Belosevic, Uros Nikolic (Sırbistan), Jordi Aliaga (İspanya)
Fenerbahçe Beko: Guduric 4, Baldwin 19, Colson 10, Hayes-Davis 15, Marjanovic 8, Wilbekin, Melli 5, Sertaç Şanlı 7, Hall 5, Pierre 2, Zagars 3, Birch 4
Olympiakos: Williams-Goss 6, Dorsey 6, Fournier 5, Vezenkov 11, Wright 15, Walkup 2, Vildoza 2, Papanikolaou, Peters 2, Petrusev 9, McKissic 13
1. Periyot: 17-13
Devre: 32-36
3. Periyot: 57-56