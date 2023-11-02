Fenerbahçe Beko Olympiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 6. haftanın açılış mücadelesinde evinde Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk etmeye hazırlanıyor. Bu sezon çıktığı ilk 5 maçta 4 galibiyet alarak lige oldukça iyi bir başlangıç yapan sarı lacivertliler, Olympiakos'u da mağlup ederek zirve yarışında bir basamak daha atlamak istiyor. İşte, şimdiden merakla beklenen Fenerbahçe Beko Olympiakos basketbol maçı hakkında detaylar...
Fenerbahçe Beko Olympiakos basketbol maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşmada temsilcimiz Fenerbahçe Beko hem evindeki yenilmezlik serisini hem de ligdeki 3 maçlık galibiyetini serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. İşte, merakla beklenen maçla ilgili bilgiler...
FENERBAHÇE BEKO OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Beko Olympiakos basketbol maçı bu akşam saat 20:45'de başlayacak.
Zorlu mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE BEKO OLYMPIAKOS MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Saha içi A-D-G sıraları: ₺3500 yemek dahil
Yellow Seats sıraları: ₺3000 yemek dahil
Saha içi B-E-H sıraları: ₺3000 yemek dahil
Saha içi C-F-J sıraları: ₺2750 yemek dahil
Localar: ₺1500
346 (Açık Loca): ₺1750 yemek dahil
Kategori 1: ₺1000
Sky Lounge: ₺750
Kategori 2: ₺850
Kategori 3: ₺750
Kategori 4: ₺600
Kategori 5: ₺400
Kategori 6: ₺300
Kat 7 – 200 TL
Öğrenci tribünü (alt kat 119 blok) - 200 TL
Öğrenci tribünü (üst kat) - 100 TL
FENERBAHÇE BEKO 2023-2024 KADROSU
Nick Calathes - Oyun Kurucu
Raul Neto Oyun Kurucu
Scottie Wilbekin - Oyun Kurucu
Yam Madar - Oyun Kurucu
Melih Mahmutoğlu - Şutör Gard
Mert Emre Ekşioğlu - Şutör Gard
Şehmus Hazer - Şutör Gard
Tyler Dorsey - Şutör Gard