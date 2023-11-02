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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko Olympiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB Olympiakos maçı bilet fiyatları ne kadar? - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko Olympiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 6. haftanın açılış mücadelesinde evinde Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk etmeye hazırlanıyor. Bu sezon çıktığı ilk 5 maçta 4 galibiyet alarak lige oldukça iyi bir başlangıç yapan sarı lacivertliler, Olympiakos'u da mağlup ederek zirve yarışında bir basamak daha atlamak istiyor. İşte, şimdiden merakla beklenen Fenerbahçe Beko Olympiakos basketbol maçı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 09:37 Güncelleme: 02.11.2023 - 09:37
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        Fenerbahçe Beko Olympiakos basketbol maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşmada temsilcimiz Fenerbahçe Beko hem evindeki yenilmezlik serisini hem de ligdeki 3 maçlık galibiyetini serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. İşte, merakla beklenen maçla ilgili bilgiler...

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        FENERBAHÇE BEKO OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe Beko Olympiakos basketbol maçı bu akşam saat 20:45'de başlayacak.

        Zorlu mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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        FENERBAHÇE BEKO OLYMPIAKOS MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        Saha içi A-D-G sıraları: ₺3500 yemek dahil

        Yellow Seats sıraları: ₺3000 yemek dahil

        Saha içi B-E-H sıraları: ₺3000 yemek dahil

        Saha içi C-F-J sıraları: ₺2750 yemek dahil

        Localar: ₺1500

        346 (Açık Loca): ₺1750 yemek dahil

        Kategori 1: ₺1000

        Sky Lounge: ₺750

        Kategori 2: ₺850

        Kategori 3: ₺750

        Kategori 4: ₺600

        Kategori 5: ₺400

        Kategori 6: ₺300

        Kat 7 – 200 TL

        Öğrenci tribünü (alt kat 119 blok) - 200 TL

        Öğrenci tribünü (üst kat) - 100 TL

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        FENERBAHÇE BEKO 2023-2024 KADROSU

        Nick Calathes - Oyun Kurucu

        Raul Neto Oyun Kurucu

        Scottie Wilbekin - Oyun Kurucu

        Yam Madar - Oyun Kurucu

        Melih Mahmutoğlu - Şutör Gard

        Mert Emre Ekşioğlu - Şutör Gard

        Şehmus Hazer - Şutör Gard

        Tyler Dorsey - Şutör Gard

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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