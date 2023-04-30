Fenerbahçe Beko Olympiakos play-off 3. maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. 5 maç üzerinden oynanan ve 3 galibiyet elde eden takımın adını Final Four'a yazdıracağı zorlu seride sarı lacivertli temsilcimiz hem seride öne geçmek hem de saha ve seyircisi önünde seriyi bitirme avantajını ele geçirmek için sahaya çıkacak. İşte, detaylar...