Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta kapanış maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 100-88 mağlup etti.

Karşılaşmaya konuk İzmir ekibi, Jaylon Marcus Brown ve Astacio'nun bulduğu basketlerle etkili başladı ve ilk üç dakikada 7 sayılık (2-9) fark yakaladı. Daha sonra Motley, Guduric ve Calathes'la sayılarla üreten Fenerbançe Beko, 5. dakikada 12-11 öne geçti. Son bölümde McCollum, Jaylon Marcus Brown ve Vittorio Brown'un üçlükleriyle üstünlüğü tekrar ele geçiren Pınar Karşıyaka, ilk periyodu 8 sayı farkla üstün tamamladı: 18-26.

İkinci periyoda sarı-lacivertli ekip hızlı başladı. Melih Mahmutoğlu'nun etkili oyunuyla farkı kapatan Fenerbahçe Beko, devre bitimine 5.5 dakika kala 5 sayılık üstünlük yakaladı: 35-30. Çeyreğin son bölümü ise büyük bir çekişmeye sahne oldu ve skor tabelasında üstünlük sürekli el değiştirdi. İzmir ekibi, bitime 1 dakika kala 5 farklı üstünlük yakalayan sarı-lacivertlilere Kenan Sipahi ile McCollum'un sayılarıyla yanıt verdi. Devreye 49-49 beraberlikle girildi.