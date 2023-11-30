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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko-Real Madrid basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? FB Beko Real Madrid maçı biletleri ne kadar? - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko Real Madrid basketbol maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

        THY EuroLeague'de 11. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, bu akşam sahasında İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek. Ligde son 4 maçını kaybeden sarı lacivertliler, bu akşam kazanarak kötü gidişatına son vermek ve yeni bir galibiyet serisine başlamak için mücadele edecek. İşte, basketbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 14:47 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:47
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        Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Ligde günün sonucu en çok merak edilen karşılamalarından biri olan mücadelede temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanyol devi Real Madrid karşısına mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Fenerbahçe Beko Real Madrid maçına dair bilgiler...

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        FENERBAHÇE BEKO REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe Beko Real Madrid basketbol maçı bu akşam saat 20:45'de başlayacak.

        Zorlu mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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        İŞTE FENERBAHÇE BEKO REAL MADRID BİLET FİYATLARI

        Saha içi A-D-G sıraları: ₺4000 yemek dahil
        Yellow Seats sıraları: ₺3500 yemek dahil
        Saha içi B-E-H sıraları: ₺3500 yemek dahil
        Saha içi C-F-J sıraları: ₺3250 yemek dahil
        Localar: ₺1750
        346 (Açık Loca): ₺2000 yemek dahil
        Kategori 1: ₺1250
        Sky Lounge: ₺1000
        Kategori 2: ₺1100
        Kategori 3: ₺950
        Kategori 4: ₺750
        Kategori 5: ₺600
        Kategori 6: ₺450
        Kat 7 – ₺300 T
        Öğrenci tribünü (alt kat 119 blok) - ₺300
        Öğrenci tribünü (üst kat) - ₺150

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        FENERBAHÇE BEKO 2023-2024 KADROSU

        Nick Calathes - Oyun Kurucu

        Raul Neto Oyun Kurucu

        Scottie Wilbekin - Oyun Kurucu

        Yam Madar - Oyun Kurucu

        Melih Mahmutoğlu - Şutör Gard

        Mert Emre Ekşioğlu - Şutör Gard

        Şehmus Hazer - Şutör Gard

        Tyler Dorsey - Şutör Gard

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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