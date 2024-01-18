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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, yarın Zalgiris Kaunas'a konuk olacak - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, yarın Zalgiris Kaunas'a konuk olacak

        Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 10:12 Güncelleme: 18.01.2024 - 10:12
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        Fenerbahçe Zalgiris deplasmanında
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        THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşılaşacak.

        Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.

        Sarı-lacivertliler, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius'un takımın başına geçmesinin ardından ligde son 8 maçın 7'sini kazandı.

        Toplamda oynadığı 21 maçta 13 galibiyet ve 8 yenilgiyle sahadan ayrılan Fenerbahçe Beko, 5. sırada yer alıyor.

        Ev sahibi ekip ise 7 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 16. basamakta bulunuyor.

        İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 80-78 kazanmıştı.

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