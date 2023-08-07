Fenerbahçe Beko, Yiğit Hamza Mestoğlu´nu kadrosuna kattı

Sarı-lacivertliler, son olarak İspanya takımlarından UCAM Murcia kadrosunda yer alan 19 yaşındaki uzun forvet ile anlaşmaya vardı. Yiğit Hamza Mestoğlu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe Koleji DS Energy ile Türkiye Basketbol Ligi´nde forma giymenin yanı sıra çifte lisans uygulamasıyla Fenerbahçe Beko´nun da kadrosunda yer alabilecek.

Geçen sezon İspanya LEB Silver Ligi´nde Decolor Fundacion Globalcaja La Roda formasını giyen Yiğit Hamza, 26 maçta 8.7 sayı, 3.8 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla oynadı.