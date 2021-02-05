Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın İsrail temsilcisi Maccabi Zenit'i konuk ediyor. Sezona kötü başlayan ve istikrarsız sonuçlar alan Fenerbahçe Beko, son 8 maçını kazanarak çıkışa geçti. Peki Fenerbahçe Beko Zenit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO MACCABİ MAÇI NE ZAMAN?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçı yarın saat 20.45'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS Haber'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI YAYIN

Ligin 15 haftalık bölümünde sadece 5 kez kazanabilen sarı-lacivertli ekip, üst üste elde ettiği başarılı sonuçlarla 13 galibiyete ulaştı. Ligde rakiplerine 10 kez mağlup olan Fenerbahçe Beko, 8. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada rakibini deplasmanda 65-73 mağlup etmişti.