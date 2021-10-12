Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Danilo Barthel, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde başarılı bir diz artroskopisi operasyonu geçirmiştir. Sporcumuzun durumu üç hafta sonra tekrar değerlendirilecek ve takım idmanlarına dahil olma süreci buna göre planlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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