Geçen sezonun ardından Şampiyonlar Liginde 3. ön eleme oynama hakkı kazanan Fenerbahçe'nin ilk maçı ne zaman? Fenerbahçe ve Benfica denilince ilk akla gelen 2013'te ki UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşması geliyor. Fenerbahçeli taraftarlar bu karşılaşmayı rövanş niteliğinde görüyor. Peki, Benfica - Fenerbahçe karşılaşması ne zaman, hangi tarihte rövanş ne zaman?



FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?





Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu tamamlandı ve Fenerbahçe, Benfica ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanşları 14 Ağustos'ta oynanacak. Turdaki ilk maç Portekiz'de, rövanşı ise Kadıköy'de oynanacak.

Fenerbahçe - Benfica maçının tarihi netlik kazandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

Sarı-lacivertliler önce üçüncü ön eleme turunda mücadele verecek. Bu turu geçerse play-off turuna yükselecek.





SON KARŞILAŞMA 2013'TE

Sarı-lacivertliler, son olarak 2013’te UEFA Avrupa Ligi yarı final müsabakasında Benfica ile karşılaşmış ve sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı. Söz konusu maçta Fenerbahçe’nin tek golünü penaltıdan Dirk Kuyt kaydederken, Benfica'nın gollerini ise Nico Gaitan ve Oscar Cardozo (2) kaydetmişti.





FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BENFİCA

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda eşleştiği Portekiz'in Benfica takımı, tarihindeki önemli başarlarıyla dikkati çekiyor.

Lizbon temsilcisi, Portekiz Ligi'nde geride kalan sezonu 34 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgiyle 81 puanla tamamladı.

Benfica, 88 puanla şampiyon olan Porto'nun ardından ikinci sırada yer aldı ve Fenerbahçe gibi UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda başlama hakkı elde etti.

Porto, Sporting Lizbon ve Braga ile Portekiz futbolunun önde gelen ekiplerinden olan Benfica'nın tarihinde bir çok önemli başarısı bulunuyor.

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden önceki format olan ve dönemin Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyon Kulüpler Kupası'nda iki kez şampiyonluk yaşadı. Portekiz temsilcisi, bu organizasyonda 1960-1961 ve 1961-1962 sezonlarında iki sezon üst üste şampiyonluğa uzandı.

Benfica, Portekiz Ligi'nde 36 kez şampiyon olurken, Portekiz Kupası'nda 26 kez mutlu sona ulaştı. Lizbon temsilcisi, 7 kez de Portekiz Süper Kupası'nı kazandı.

BENFİCA'YA KARŞI TARİHİ HEZİMET

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini Benfica'ya karşı yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip, 1975-1976 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turda Benfica ile eşleşti. Deplasmandaki ilk maçı 7-0 kaybeden Fenerbahçe, Avrupa'da tarihinin en farklı yenilgisini gördü.

Fenerbahçe, İstanbul'daki ikinci maçı Engin Verel'in golüyle 1-0 kazanmasına rağmen organizasyona veda etti.

BENFİCA İLE 4 KEZ KARŞILAŞTI

Sarı-lacivertli ekip, Benfica ile tarihinde 4 kez karşı karşıya geldi.

1975-1976 sezonundaki eşleşmenin ardından Fenerbahçe ile Benfica, 2012-2013 sezonu UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde karşılaştı.

İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda rakibine 3-1 kaybederek, finale çıkma şansını yitirdi.

PORTEKİZLİLERLE 10 MAÇ

Fenerbahçe, Portekiz temsilcileriyle tarihinde 10 kez karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa'da farklı kulvarlarda Benfica ile 4, Vitoria Guimaraes, Porto ve Braga ile ikişer kez karşılaştı. Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 5'ini kazanırken, 5'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, Portekiz takımlarıyla oynadığı maçlarda attığı 13 gole karşılık kalesindeki 21 gol engel olamadı.

MAÇLARINI LİZBON'DA OYNUYOR

Benfica, iç saha maçlarını başkent Lizbon'daki Işık Stadı anlamına gelen Luz Stadı'nda yapıyor.

1954 yılında inşa edilen stat, 2002 yılında yıkılarak yeniden yapıldı. 66 bin 147 kişi kapasiteye sahip stat, 2004 Avrupa Şampiyonası finaline de ev sahipliği yaptı.

BENFİCA'DA KURADAN MEMNUN DEĞİL

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşmeleriyle ilgili, "Benfica da kuradan memnun değil. Çekişmeli bir eşleşme olacak. İki iyi takım karşılaşacak." dedi.

Fenerbahçe, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşti.

Kura çekimi törenine katıldıktan sonra AA muhabirine açıklamada bulunan sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli, "Herkes zor bir kura çektiğimizi söyleyebilir. Büyük taraftarı ve güzel bir stadı olan güçlü bir takım. Geçen yıl Porto'ya karşı son maçlarda şampiyonluğu kaçırdılar." ifadelerini kullandı.

"Bizim için en önemli avantaj, ikinci maçı evimizde oynamamız." diyen Comolli, "Evimizde oynadığımızda seyircimiz büyük bir fark yaratabilir." şeklinde konuştu.

Comolli, "Benfica da kuradan memnun değil. Çekişmeli bir eşleşme olacak. İki iyi takım karşılaşacak." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos'ta, ikinci maçlar ise 14 Ağustos'ta oynanacak.







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