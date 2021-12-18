Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

İki takım arasında oynanan son 24 müsabakada hakemler toplam 17 kırmızı ve 147 sarı kart gösterdi.

FENERBAHÇE'YE 6 KIRMIZI

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 24 derbide 80 kez kartla cezalandırıldı.

Sarı-lacivertli futbolcular, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 74 de sarı kart gördü.

BEŞİKTAŞ DAHA HIRÇIN

Rekabetteki son 24 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha hırçın bir görüntü ortaya koydu.

Siyah-beyazlı futbolcular, bu maçlarda 11 kırmızı ve 73 sarı olmak üzere toplam 84 kartla cezalandırıldı.

SON 2 DERBİDE 1 KIRMIZI 16 SARI KART

İki takım arasında yapılan son 2 müsabakada futbolculara 1 kırmızı ve 16 sarı kart gösterildi.

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon iki takım arasındaki ilk derbi müsabakasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenerken, hakem Tugay Kaan Numanoğlu 1 kez kırmızı, 9 kez ise sarı kartına başvurdu.

Geçen sezonun Vodafone Park'ta oynanan rövanşında ise ekipler 1-1 berabere kalırken, hakem Halil Umut Meler 7 kez sarı kart gösterdi.