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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Beşiktaş derbisi mesaisini sürdürdü - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Beşiktaş derbisi mesaisini sürdürdü

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 14:07 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:07
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        F.Bahçe derbi mesaisini sürdürdü
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        Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.

        Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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