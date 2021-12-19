Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy’de karşılaşırken Vida’dan inanılmaz bir hata geldi.

Mesut Özil’in 14. dakikadaki penaltı golüyle skoru 1-0’a getiren Fenerbahçe, Josef de Souza’nın 25. dakikada attığı gole engel olmayınca maça denge geldi. Ancak Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Vida’nın yaptığı büyük hata, Fenerbahçe’nin yeniden öne geçmesine neden oldu.

Vida’nın kısa düşen geri pasında araya giren Rossi’nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kalesini terk eden Ersin’den seken topa Berisha hareketlendi. Pozisyonu iyi takip eden Berisha’nın altıpas önünden boş kaleye yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu.