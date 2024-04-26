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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine yoğun basın ilgisi - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine yoğun basın ilgisi

        Süper Lig'in 34. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine 4'ü yabancı olmak üzere toplam 203 basın mensubu akredite yaptırdı. Ayrıca bu önemli karşılaşma 100 ülkeden de canlı yayınlanacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 17:40 Güncelleme: 26.04.2024 - 17:40
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        Derbiye yoğun basın ilgisi var
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadeleye basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi. 4'ü yabancı olmak üzere toplam 203 gazeteci, derbiyi Ülker Stadı'ndan takip edebilmek için Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne (TSYD) akredite yaptırdı.

        100 ÜLKEDE CANLI YAYINLANACAK

        Fenerbahçe - Beşiktaş müsabakası dünya çapında 100’den fazla ülkede de canlı olarak yayınlanacak. Derbi ayrıca her hafta 4 maç için sunulan İngilizce dil seçeneğiyle de yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta seyirciyle buluşacak.

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