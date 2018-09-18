Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbinin biletleri 20 Eylül Perşembe günü satışa çıkarılacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçın biletlerinin perşembe gününden itibaren Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için satışa çıkarılacağı bildirildi.

FB Kart sahipleri ile Fenercell faturalı abonelerine 21 Eylül Cuma günü satılmaya başlanacak derbi biletlerinin, 22 Eylül Cumartesi gününden itibaren ise genel satışa sunulacağı kaydedildi.

Sadece "passo.com.tr" internet sitesi üzerinden alınabilecek biletlerin fiyatları şöyle:

Fenerium üst H-I blok: 130 lira

Fenerium alt H blok: 230 lira

Fenerium alt G blok: 270 lira

Fenerium alt F blok: 325 lira

Misafir tribünü: 150 lira

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