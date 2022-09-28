Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Luan Peres ile Joshua King günü tedaviyle geçirdi.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.