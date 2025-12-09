Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası grup maçları ilk haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 23 Aralık Salı günü saat 20.30'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarının ilk hafta programını açıkladı.
Buna göre; Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 23 Aralık Salı günü saat 20.30'da oynanacak.
İşte ilk hafta müsabakalarının programı:
17 Aralık Çarşamba:
15.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)
18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)
20.30 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
18 Aralık Perşembe:
17.30 Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK (Eryaman)
20.30 Galatasaray- RAMS Başakşehir FK (RAMS Park)
23 Aralık Salı:
15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Kocaeli)
17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)
24 Aralık Çarşamba:
13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol (Iğdır Şehir)
15.30 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)
18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri (Stat belli değil)
20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)