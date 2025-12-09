Habertürk
        Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu! | Ziraat Türkiye Kupası - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu!

        Ziraat Türkiye Kupası grup maçları ilk haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 23 Aralık Salı günü saat 20.30'da oynanacak.

        Giriş: 09.12.2025 - 19:49 Güncelleme: 09.12.2025 - 20:10
        Kupada derbi tarihi belli oldu!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarının ilk hafta programını açıkladı.

        Buna göre; Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 23 Aralık Salı günü saat 20.30'da oynanacak.

        İşte ilk hafta müsabakalarının programı:

        17 Aralık Çarşamba:

        15.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)

        18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

        20.30 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

        18 Aralık Perşembe:

        17.30 Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK (Eryaman)

        20.30 Galatasaray- RAMS Başakşehir FK (RAMS Park)

        23 Aralık Salı:

        15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Kocaeli)

        17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)

        24 Aralık Çarşamba:

        13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol (Iğdır Şehir)

        15.30 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)

        18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri (Stat belli değil)

        20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

