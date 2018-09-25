Fenerbahçe - Beşiktaş maçını spor yazarları değerlendirdi!
25.09.2018 - 10:35 | Güncelleme:
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi ve derbi 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Spor yazarları, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbiyi yorumladı. Serdar Ali Çelikler derbinin Süper Lig seviyesine ait olmadığını dile getirirken Mehmet Demirkol, Şenol Güneş'in tedbirli anlayışını değerlendirdi
1
1|26
Spor yazarları, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve 1-1'lik skorla tamamlanan derbiyi değerlendirdi.
MEHMET DEMİRKOL: MÜNİH'TE BİLE BU KADAR DEĞİL
"Şenol Güneş'in hayatında en tedbirli olduğu yer Kadıköy! Yani rakibini en çok düşündüğü yer... Bayern Münih maçına giderken bile Şenol Güneş'in bu kadar tedbirli değildi. Vagner Love ile Münih'te çıktı. Normal takımıyla çıktı. "
2
2|26
"Şimdi burada Babel'in golüne rağmen öndeki dörtlüden üçünün yerini bozması, bilmiyorum ne kadar doğru? Adem Ljajic’in mutlak girmesi lazım bu takıma. Oyunu ileride tutmak adına.Ben Larin'de bir ilerleme görmüyorum. Larin'e çok şans veriliyor."
3
3|26
"Hasan Ali Kaldırım müthiş oynadı, isyan etti. Ben, Hasan Ali Kaldırım'ın yerinde olsam bu maçtan sonra kendimle gurur duyardım. Fark yaratmaya çalışan Hasan Ali oldu. Ancak bu bir taraftan da Fenerbahçe'nin kalite çıtası konusunda bir ölçü..."
4
4|26
AHMET ÇAKAR: İKİSİNİ DE ÜZMEDİ
"Aslında 1-1'lik skor iki takımdan herhangi birini sevindirmese de ikisini de üzmedi. İki takım da asla vasatı geçemedi. Örneğin Atiba'yı anlayabilirim, ama Lens kötüydü. Topal da öyle, Jailson da öyle. İsmini saymadığımız birçok futbolcu vasatın altında kaldı. Sonuçta puanlar paylaşıldı ama Fırat Aydınus için söylenecek kötü kelime yok. VAR'a ihtiyaç duymaksızın son derece iyi bir maç yönetti. Ama VAR hakemi her kimse onu eleştiriyorum. Atiba ile Ayew kornerden gelen topta beraber yükseliyorlar, Atiba topa eliyle müdahale ediyor. Fırat Aydınus görmedi ama VAR hakemi görüp uyarmalıydı."
5
5|26
METİN TEKİN: KALİTELİ VE BECERİKLİYDİ
"Güneş, zaman zaman önceki maçlarda da oyunun bölümlerinde Babel'i santrforda kullanıyordu. Burada önemli olan Şenol Hoca'nın bu tercihiyle hala "Benim net bir santrforum yok" demesi. Atiba'yı kullanışı ise orta sahada özellikle deplasmanda güvenilir bir oyuncu olması nedeniyle anlamlıydı. Çok iyi sonuç verdi mi dersek, ilk yarıya baktığımızda sahadaki kaliteli ve becerikli takım Beşiktaş'tı açıkçası."
6
6|26
"Fenerbahçe penceresinden baktığımızda ise ilk yarıda Jailson ve Mehmet Topal ikilisiyle kontrollü oyun tercihi vardı Cocu'nun.. Ancak Kadıköy'de bir derbide, 50 bin kişinin önünde kontrollü oyun seçiminiz olsa dahi bunu uygulamanız mümkün değil açıkçası. İster istemez önde basan, tempoyla oynayan bir Fenerbahçe vardı sahada. Ama Fenerbahçe'nin kalitesi yetmedi"
7
7|26
UĞUR MELEKE: DÜRÜST BİR PROFESYONEL
"Dünkü renksiz futbolun sürpriz rengine, maçın yıldızı Hasan Ali Kaldırım’a ekstra bir parantez açmak lazım sanırım. Takımının neredeyse tüm hücum aksiyonlarının içinde vardı, biri direkten dönen 4 isabetli şut çekti. Ayew’e attığı ara pasıyla devrenin en net pozisyonunu yarattı. İkinci yarıda da iyi futbolunu bir asistle süsledi. Belki çok yetenekli değil, ama her zaman yüzde yüzünü sahaya bırakan dürüst bir profesyonel. Comolli, onun transferinden bahsederken gözlerinde heyecan vardı. Gerçekten de yeniler içinde tek heyecan veren performans onun. Dün Beşiktaş orta sahası tarafından defalarca sert faullerle durduruldu Benzia. Ve bu takımda iyi performansına yazık oluyor."
8
8|26
"Atiba, bu sezon hiçbir resmi müsabakaya çıkmamış, tek bir hazırlık maçı oynamıştı. Dün onun ismini ilk 11’de görünce garipsedim, “bundan önceki maçta bir 15 dakika verilmeliydi hiç olmazsa” dedim içimden. Ama Atiba biyonik gibi. Yine yaptı görevini. F.Bahçeliler geçen sezon boyunca Mehmet-Souza’dan şikayet ettiler. Herhalde bu yıl da Mehmet-Jailton’dan sıkılacaklar! Cocu eğer bir şeyleri değiştirmek istiyorsa işe orta sahaya Eljif takviyesi yaparak başlamalı. Çünkü o girdikten sonra değişiyor resim"
9
9|26
RÜŞTÜ REÇBER: TEK SÜRPRİZ HARUN
"Kadroda beklemediğim tek şey Volkan Demirel’in kulübede olmasıydı. Harun iyi kaleci, buna sözüm yok ama bu maç öncesi bir hayli yıprandı ve bende açıkçası Cocu’nun kalede bir değişim yapabileceği izlenimi vardı. Ben, Harun’a olan güveni ve onu kaybetmeme adına sahaya sürdüğünü tahmin ediyorum. F.Bahçe’nin ikinci topları almakta zorlandığı ve eksik kaldığı anlar oldu. Ama onu da ilerleyen dakikalarda çözdüler ve daha da önde oynamaya başladılar."
10
10|26
"15. dakikada Aatıf’ın kafa şutu, 34’te Ayew’in karşı karşıya vuruşları gol olmadı, ardından Hasan Ali’nin şutu direkte patladı. Ama futbol hata affetmez! Babel’den öyle bir gol yediler ki, 40 dakikalık emeklerine yazık ettiler. Bütün her şeyi masaya yatırdığımda, dünün kazananı Fenerbahçe idi. Dün, kazanmak için birbirlerini zorlayan, çok üst seviyede mücadele eden ve ara sıra bizleri heyecanlandıran, tansiyonu yüksek bir derbi izledik."
11
11|26
ÖMER ÜRÜNDÜL: CİDDİ KAYIP
"Hasan Ali takımın en iyisiydi, biri direkten dönen üç şutuyla birlikte takımın tek şut atan oyuncusuydu. Bundan sonra her şey olabilirdi. Ama maç beraberlikle noktalandı. Ligde üç mağlubiyeti olan Fenerbahçe'nin kendi sahasında iki puan yitirmesi ciddi kayıptı. Lens'i oynatıp, Babel'in yerini değiştirip santrfora çekmesi yanlıştı. Ancak Fenerbahçe çok üstün oynadığı ilk yarıda goller kaçırınca ve Babel de müthiş bir gol atınca, Şenol Güneş'in bu hamlesi tutmuş oldu. İkinci yarı yapılan Larin ile Lens değişikliği doğruydu ama Oğuzhan-Ljajic hatalıydı. Deplasman derbisinden bir puan kazançtı."
12
12|26
İLKER YASİN: YENİLMEME HESAPLARI
"Gomez, Aboubakar ve Cenk’in gidişiyle takımda kalan 3 forvete güvenmiyor muydu Güneş? Bence orta sahada 6 adam tutarak maçı sağlama almak istiyordu. Barcelona’lı Xavi “Gündelik hayatta bile sağa sola bakarak boşluk arıyorsunuz” diyerek ince pasların boşluktaki kıymetine atıf yapmıştı. Adem Ljajic gibi bir boşluk uzmanıyla maça başlamamak sadece yenilmeme hesaplarının bir tercihi olabilirdi. F.Bahçe: “Ata eyer gerek, eyere er gerek” der atalarımız. Cocu lider değil, eyerin eri değil. F.Bahçe’deki gelişimi yönetecek kişi değil. Takımda uyum yok. Futbolcuların heyecanı yok. Aldıkları Slimani dışındaki hiçbir futbolcu F.Bahçe’nin oyuncusu değil."
13
13|26
ERSİN DÜZEN: DERBİ HAVASINA SOKAMADI
"Takımın sönük kalması, F.Bahçe taraftarını bile derbi havasına sokamadı. Buna karşılık Beşiktaş’ın da bu sezonki ritm sıkıntısının devam ettiğini gördük. Bir de üstüne, belki 1 puan kardır düşüncesiyle çok çekinerek oynadılar. Şenol Hoca’nın Adem’i kenarda tutup, Atiba’yı oynatmasının da bunda etkisi olabilir, ancak bence doğru bir stratejiydi. Çünkü eminim o da F.Bahçe’den çok daha agresif bir başlangıç bekliyordu."
14
14|26
"Derbinin en iyi oyuncusu Babel’di. Ayrıca Gökhan Gönül muazzam çalıştı. F.Bahçe’de Hasan Ali en iyi isimdi. Şener de bir o kadar kötü. Fırat Aydınus, kalite olarak çok kötü bir derbinin iyi tarafındaydı. Neredeyse hatasız yönetti... Bu beraberlik Cocu’nun kredisini F.Bahçe taraftarı için tamamen bitirmiştir. Ben de aynı fikirdeyim değişim şart!"
15
15|26
ATTİLA GÖKÇE: TÜRKİYE'Yİ SARSAN DERBİ
"Çaresiz zamanların derbisiydi bu. Sadece Kadıköy’ü değil, İstanbul’u, Ankara’yı, Trabzon’u, tüm Türkiye’yi sarsan bir derbi. Fenerbahçe açısından kaçınılmaz zorunluluk arz eden bir buluşmaydı. Üst üste gelen yenilgiler, Comolli’nin, Cocu’nun kredisini tüketmiş, transfer sorunlarıyla oluşturulan kadro henüz birbirini tanıyamamış ve karşısında Beşiktaş’ı bulmuştu."
16
16|26
"Beşiktaş açısından da gergin, asabi, tehlikeli bir maçtı bu. Son 2 yıldır Fenerbahçe ile her kupa buluşmalarında provokasyon kirletmişti oyunu. Saçlar yolunmuş, başlar kanamıştı. Sonrasını biliyorsunuz. Bir de santrfor sorunu sarmıştı bacayı..... Negredo gitmiş, derbide yeri boş kalmıştı. Sözün kısası her iki takım da bu “zamansız buluşma”ya gönül rahatlığıyla gelmemişti"
17
17|26
ERCAN GÜVEN: BÜYÜK TAKIM GİBİ BAŞLADI
"Korkulanın, hatta umulanın tersine Fenerbahçe derbiye büyük maçların büyük takımı gibi başladı!.. Tabi kendi ölçülerinde... Düşük vitesle de olsa koşan, basan, gol arayan Fenerbahçe’ydi. Pas hatası yapan Beşiktaş... Bunda Beşiktaş belkemiği Medel’in kırmızı kart cezalı olması büyük rol oynadığı kadar Şenol Güneş’in “az ama öz” değişikliklerinin de payı vardı."
18
18|26
"Ancak Beşiktaş’ın öndeki yetenekleri, her ne kadar Babel alışık olduğu sol kanat yerine santrfor oynasa, Quaresma, Fenerbahçe sertliği ile adım atamadığı gibi kendi arkadaşlarının isabetsiz paslarıyla çıldırsa da, Lens ile birlikte döne döne fırsat aradılar ve 40. dakikada Babel buldu aradığını... Sertti, ustacaydı ama Babel’in o fırsatı bulması ile Skrtel’siz Fenerbahçe savunmasının ne kadar yumuşadığını gösteriyordu."
19
19|26
"Fenerbahçe öne çıkıp gol aramaya başladığı anda Beşiktaş’ın hücum hattı boş alanlar buluyor, bir anda kaleye iniyorlardı. Topu ileride tutabilecek adam lazımdı artık Mehmet Topal garantisinden de yoksun Fenerbahçe’ye. Karşılığında 70. dakikada takımı yeniden kurdu adeta Güneş. Oğuz ve Lens’i çıkarıp Larin’i santrfora, Ljajic’i arkasına, Babel’i sola koydu ama daha ayaklarına top değmeden Hasan Ali’nin muhteşem ortasına Ayew’in şık kafası ile skor 1-1 oldu."
20
20|26
OKTAY DERELİOĞLU: KORUMAYA ÇALIŞTILAR
"Kadıköy'de Fenerbahçe'nin daha iyi oynadığı, pozisyon aradığı bir maç izledik. Son 10 dakikada her iki hoca da maçı 1-1 bitirmeye çalıştı. Bunu düşünerek hareket ettiler. Bu karşılaşmayı Türk futbolu adına çok yapıcı buldum. Galip çıkan olmadı ama Türk futbolu açısından önemli bir maç oldu.."
21
21|26
"Gökhan Gönül'ün taç atışı sırasında yaptığı fair hareket ayakta alkışlanacak cinstendi. Yine tekrarlıyorum son yıllarda izlediğim en iyi derbilerdendi. Fenerbahçe adına kaybedilen 2 puan vardı. Beşiktaş için 1 puan iyi sonuç. Oyunun geneline baktığımız zaman bunu rahatlıkça söyleyebiliriz."
22
22|26
SERDAR ALİ ÇELİKLER: 1. LİG DERBİSİ
"Bu kadar top kaybı yapılan, 3 pas bile yapılamayan, dan dun top uzaklaştırılan, strateji, mantık, plan namına birşey ortaya koyamayan iki takımın derbisi süper lig derbisi olmaz olsa olsa PTT 1. Lig derbisi olur. İnanılmaz kalitesiz bir maç izledik. Yavaş, temposuz, pas yapılamayan, dripling yapılamayan korkunç kötü bir futbol vardı sahada."
23
23|26
"Kadro kalitesi düşük olsa da eldeki mevcuttan en iyisini yapmaya çalışan bir teknik direktör olmalı.. Takımın kalitesini tartışırız ama fizik yerlerde. Cocu'nun oyun planlarını beğenen veya eleştiren olabilir ama fizik gücü yükleyemeyen hoca olmaz. Elde notlar tutan 3-5 Hollandalı ekibiyle Cocu'nun bu takıma katacak bir şeyi olduğunu sanmıyorum. Yani Klopp-Pep-Mourinho gelse bu kadro kalitesi ile F.Bahçe şampiyon olamaz ama eldeki mevcut da bugünden daha iyi olabilir. Hiç olmazsa fizik gücü artabilir."
24
24|26
İBRAHİM YILDIZ: COCU ŞİMDİLİK KURTARDI
Fenerbahçe kazanmak zorunda olduğu bir maçı kendi sahasında bir puanla kapatırken; en büyük sorun dikine oynama becerisini gösteremediler. Forvette çoğalma, kenarlardan yapılamayan ortalar dikkat çekti… Daha da önemlisi gol atma beceriksizliği bir sorun olarak ortada… Alınan bir puan belki Cocu’nun geleceğini şimdilik buzdolabına kaldırdı. Ancak, kazanma arzusu, mücadele gücü, fizik üstünlük, rakibe baskı gibi özellikler üst düzeyde değildi…
25
25|26
FATİH ALTAYLI: UTANÇ VERİCİ
"Türk spor tarihinin en kötü derbilerinden birini izledik diye düşünüyorum. Utanç verici bir maçtı. İki takımın da pozisyonu yok. Şöyle dersek daha iyi anlatmış oluruz konuyu; sahadaki 22 futbolcunun en iyisi Hasan Ali Kaldırım'dı. En iyisi Hasan Ali Kaldırım olan bir maçın ne anlama gelebileceğini sen düşün ya da izleyenler düşünsün. Maçın en iyisi oydu. Bir topu direkten döndü, golün asistini yaptı. Onun kanadından neredeyse bütün pozisyonları o yarattı. Takımı atağa kaldıran oydu. Bu kadar kötü bir maç hiç beklenmiyordu."
26
26|26
"İyi bir maç beklemiyordum, her iki takım da iyi takımlar değiller. Türkiye liginde şuan iyi takım da yok baktığın zaman. Fenerbahçe'nin biraz daha fazla pozisyonu varımsı ama Beşiktaş o kadar gömülü oynayınca oyun başlangıcında felaket kötüydü yani. Yemin ederim hayatımdan 90 dakika çaldılar."
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.