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AHMET ÇAKAR: İKİSİNİ DE ÜZMEDİ

"Aslında 1-1'lik skor iki takımdan herhangi birini sevindirmese de ikisini de üzmedi. İki takım da asla vasatı geçemedi. Örneğin Atiba'yı anlayabilirim, ama Lens kötüydü. Topal da öyle, Jailson da öyle. İsmini saymadığımız birçok futbolcu vasatın altında kaldı. Sonuçta puanlar paylaşıldı ama Fırat Aydınus için söylenecek kötü kelime yok. VAR'a ihtiyaç duymaksızın son derece iyi bir maç yönetti. Ama VAR hakemi her kimse onu eleştiriyorum. Atiba ile Ayew kornerden gelen topta beraber yükseliyorlar, Atiba topa eliyle müdahale ediyor. Fırat Aydınus görmedi ama VAR hakemi görüp uyarmalıydı."