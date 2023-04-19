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Fenerbahçe bir laneti bozdu

FIBA, Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın 4 final kaybettikten sonra kupaya uzanan duygusal öyküsünü yazdı, "Lanet bozuldu" yorumunu yaptı. Öte yandan Fenerbahçe, hem erkek hem de kadın basketbol dalında Avrupa şampiyonluğu elde eden ilk spor kulübü oldu

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  • Fenerbahçe bir laneti bozdu - Fenerbahçe Alagöz Avrupa'nın en büyüğü oldu

    Mersin Yenişehir Belediyesi'ne karşı finalde alınan 99-60'lık zaferin ardından kupayı kucaklayan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın başarı öyküsü FIBA'nın sitesine konu oldu.
  • Fenerbahçe bir laneti bozdu - Fenerbahçe Alagöz Avrupa'nın en büyüğü oldu

    'Lanet bozuldu. Fenerbahçe'nin EuroLeague Kadınlar şampiyonluğuna duygusal yolculuğu' başlıklı haberde, Sarı-Lacivertliler'in daha önce 4 kez final oynayıp, kaybettikleri hatırlatıldı. 
  • Fenerbahçe bir laneti bozdu - Fenerbahçe Alagöz Avrupa'nın en büyüğü oldu

    Fenerbahçe'nin daha önceki finalleri Ekaterinburg, D.Kursk'a karşı kaybettiğini ancak en ağır kaybı ezeli rakibi Galatasaray'a karşı yaşadığını hatırlatan FIBA'nın sitesi, Sopron Basket'e karşı geçen yıl kaybedilen finalin yarasının da bu yıl sarıldığına dikkat çekti.
  • Fenerbahçe bir laneti bozdu - Fenerbahçe Alagöz Avrupa'nın en büyüğü oldu

    KUPA TÖRENİNDE NELER YAŞANDI?

    Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding, düzenlenen törenle kupasını aldı. Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyonun finalinde Mersin ekibini 99-60 yenerek tarihindeki ilk Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe'de teknik heyet ve oyuncular, büyük sevinç yaşadı.
  • Fenerbahçe bir laneti bozdu - Fenerbahçe Alagöz Avrupa'nın en büyüğü oldu

    Kralovka Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi. Maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen sarı-lacivertli basketbolcu Breanna Stewart'a madalya verildi.
  • Fenerbahçe bir laneti bozdu - Fenerbahçe Alagöz Avrupa'nın en büyüğü oldu

    Şampiyonluk kupasını FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel'in elinden alan takım kaptanı Olcay Çakır Turgut, gözyaşlarını tutamadı. 
  • Fenerbahçe bir laneti bozdu - Fenerbahçe Alagöz Avrupa'nın en büyüğü oldu

    Sarı lacivertli ekip, şampiyonluk sevincini salonda kendilerini destekleyen taraftarlarıyla paylaştı.
  • Fenerbahçe bir laneti bozdu - Fenerbahçe Alagöz Avrupa'nın en büyüğü oldu

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da teknik heyet ve oyuncuları kutlayıp, takımla birlikte poz verdi.
  • Fenerbahçe bir laneti bozdu - Fenerbahçe Alagöz Avrupa'nın en büyüğü oldu

    13. KUPA

    FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, basketbolda Türkiye'ye kulüpler bazında 13. Avrupa kupasını kazandırdı.

    Öte yandan Fenerbahçe, hem erkek hem de kadın basketbol dalında Avrupa şampiyonluğu elde eden ilk spor kulübü oldu.

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