Fenerbahçe bir laneti bozdu

Fenerbahçe'nin daha önceki finalleri Ekaterinburg, D.Kursk'a karşı kaybettiğini ancak en ağır kaybı ezeli rakibi Galatasaray'a karşı yaşadığını hatırlatan FIBA'nın sitesi, Sopron Basket'e karşı geçen yıl kaybedilen finalin yarasının da bu yıl sarıldığına dikkat çekti.