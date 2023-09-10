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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Bitexen Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 17:00 Güncelleme: 10.09.2023 - 17:00
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        Fenerbahçe'de Antalyaspor mesaisi
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        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman salonda yapıldı. Futbolcular, idmana ısınma hareketleriyle başladı.

        Koordinasyon ve core çalışmalarının ardından antrenman, kuvvet çalışmasıyla sona erdi.

        Sarı-lacivertliler, akşam yapacağı ikinci idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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