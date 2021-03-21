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Fenerbahçe bu sezon derbi kazanamadı

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda derbi maçlarda hiç galibiyet alamadı

Fenerbahçe bu sezon derbi kazanamadı

Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirveyle puan farkını indirmeyi başaramadı.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, sarı-lacivertliler 48. dakikada Vida'nın golüyle 1-0 yenik duruma düştü. 89. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle beraberliği yakalayan Fenerbahçe, sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, bu beraberlikle 64 puanla zirvede bulunan bir maçı eksik Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kaldı.

BU SEZON DERBİ KAZANAMADI

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda derbi maçlarda hiç galibiyet alamadı.

Bu sezon daha önce Galatasaray ile oynadığı 2 maçta birer mağlubiyet ve beraberlik alan sarı-lacivertliler, aynı durumu Beşiktaş karşısında da yaşadı.

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 4 derbiden sadece 2 puan çıkarırken, evinde iki rakibine de yenildi.

DEPLASMANDA SERİ 8 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe, ligde deplasmanda yenilmeme serisini 8 maça yükseltti.

Bu sezon evinde toplamda 6 maç kaybederek kötü bir rekora imza atan sarı-lacivertliler, deplasmanda ise bunun tam tersi bir performans sergiledi.

Ligde oynadığı son 8 deplasman maçında 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 20 puan toplayan Fenerbahçe, son olarak Gaziantep'e mağlup olmuştu.

OZAN'DAN 5. GOL

Fenerbahçe'nin milli orta sahası Ozan Tufan, ligde 5. golüne imza attı.

Ligin ilk yarısında oynanan Beşiktaş maçında 2 gol atmayı başaran Ozan, yine rakibini boş geçmedi.

Müsabakanın 89. dakikasında Beşiktaş ağlarını sarsan milli oyuncu, bu sezon 5. golünü kaydetti.

SERDAR TAMAMLAYAMADI

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Beşiktaş karşısında maçı tamamlayamadı.

Rakibiyle yaşadığı bir pozisyonda yerde kalarak sakatlık geçiren sarı-lacivertli oyuncu, 60. dakikada yerini Tisserand'a bıraktı.

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