Süper Lig, Lefter Küçükandonyadis adıyla sezonu açtı. Futbol Federasyonu’nun kararı unutulmazlar listesinin ilk sırasında yer alan Lefter için büyük bir vefadır. Dileriz bu sezon, gelmiş geçmiş en iyi oyuncunun adına yakışır güzellikte geçer.

Lefter’i bilmeyen, tanımayan yoktur. Fenerbahçe ve Milli Takım’ın efsane futbolcusu ustalığı, çalımları ve golleri ile “ordinaryüs” diye anılan tek futbolcu olmuştur.



Fenerbahçe dışında, İtalya (Fiorentina) ve Fransa (Nice) da forma giymişti. Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli futbolculardan biri olan Lefter, attığı gollerle unutulmazlar arasında yerini almıştır. Hatta, “ver Lefter’e, yazsın deftere” cümlesi futbol efsanesinin büyüklüğünü gösteren bir tanımlama olarak tarihe geçmiştir…

Doğduğu, büyüdüğü Büyükada meydanında ki heykeli ile her geleni o büyük hoşgörü ve sevecenliği ile karşılamaktadır Lefter…

FENERBAHÇE’NİN EN BÜYÜK KAZANIMI :BARIŞ



40 bin taraftarın enerjisi dün kazanılan maçta büyük etkendi. Bursaspor karşısında iyi mücadele eden Sarı-Lacivertliler gol yollarında sıkıntı yaşadılar. Biri penaltıdan atılan iki gol dışında ciddi bir pozisyon yaratılamaması dikkat çekti.

Oyunu savunmada kuran Fenerbahçe, orta alanda top tutmakta zorlandı. Daha çok uzun toplarla rakibin üstüne giderek avantaj yaratmak istediler. Bursaspor savunma arkasına attığı toplarla tehlikeli olurken, Fenerbahçe’nin bu alanda ki sorununu ortaya koydu.

Genç Barış dün akşamın parlayan yıldızıydı aslında. Özellikle ikinci yarı tüm akınları başlatan, pozisyon yaratan Barış oldu. Taraftarın büyük desteği, genç oyuncuyu ayrıca motive etti. Barış yerine son dakikalarda oyuna giren Elif, takımın gençleşmesi adına büyük adımdı…

Yeni transfer Ayew ilk maçı olmasına rağmen hazır olduğunu gösterdi. Soldado’nun oyundan çıkması sonrası daha aktifti. Gol vuruşlarında eksikliği dışında dün katkısı olumluydu.

Maçın ikinci yarısında daha çok koşan Fenerbahçeli futbolcuların en büyük eksiği şutu hiç düşünmeyişleriydi. Yine de sezonun ilk maçını kazanırken, seyircisine güven vermeyi başardılar…

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