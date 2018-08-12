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İbrahim Yıldız: Ver Lefter’e, yazsın deftere…

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Bursaspor'u 2-1 yendi. Kadıköy'de Phillip Cocu yönetiminde ilk resmi maçına çıkan Sarı-Lacivertliler, ligde 7 yıl sonra ilk kez 9 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi yorumladı

12 Ağustos 2018 Pazar, 00:04:04 | Güncelleme:

Süper Lig, Lefter Küçükandonyadis adıyla sezonu açtı. Futbol Federasyonu’nun kararı unutulmazlar listesinin ilk sırasında yer alan Lefter için büyük bir vefadır. Dileriz bu sezon, gelmiş geçmiş en iyi oyuncunun adına yakışır güzellikte geçer.
Lefter’i bilmeyen, tanımayan yoktur. Fenerbahçe ve Milli Takım’ın efsane futbolcusu ustalığı, çalımları ve golleri ile “ordinaryüs” diye anılan tek futbolcu olmuştur.

Fenerbahçe dışında, İtalya (Fiorentina) ve Fransa (Nice) da forma giymişti. Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli futbolculardan biri olan Lefter, attığı gollerle unutulmazlar arasında yerini almıştır. Hatta, “ver Lefter’e, yazsın deftere” cümlesi futbol efsanesinin büyüklüğünü gösteren bir tanımlama olarak tarihe geçmiştir…
Doğduğu, büyüdüğü Büyükada meydanında ki heykeli ile her geleni o büyük hoşgörü ve sevecenliği ile karşılamaktadır Lefter…

FENERBAHÇE’NİN EN BÜYÜK KAZANIMI :BARIŞ

40 bin taraftarın enerjisi dün kazanılan maçta büyük etkendi. Bursaspor karşısında iyi mücadele eden Sarı-Lacivertliler gol yollarında sıkıntı yaşadılar. Biri penaltıdan atılan iki gol dışında ciddi bir pozisyon yaratılamaması dikkat çekti.
Oyunu savunmada kuran Fenerbahçe, orta alanda top tutmakta zorlandı. Daha çok uzun toplarla rakibin üstüne giderek avantaj yaratmak istediler. Bursaspor savunma arkasına attığı toplarla tehlikeli olurken, Fenerbahçe’nin bu alanda ki sorununu ortaya koydu.
Genç Barış dün akşamın parlayan yıldızıydı aslında. Özellikle ikinci yarı tüm akınları başlatan, pozisyon yaratan Barış oldu. Taraftarın büyük desteği, genç oyuncuyu ayrıca motive etti. Barış yerine son dakikalarda oyuna giren Elif, takımın gençleşmesi adına büyük adımdı…
Yeni transfer Ayew ilk maçı olmasına rağmen hazır olduğunu gösterdi. Soldado’nun oyundan çıkması sonrası daha aktifti. Gol vuruşlarında eksikliği dışında dün katkısı olumluydu.
Maçın ikinci yarısında daha çok koşan Fenerbahçeli futbolcuların en büyük eksiği şutu hiç düşünmeyişleriydi. Yine de sezonun ilk maçını kazanırken, seyircisine güven vermeyi başardılar…



BU ZEMİNLER YAKIŞMIYOR

Ülkemizin yaşadığı ekonomik sıkıntılar kulüpleri de etkiliyor. Önce ki yıllara göre yıldız oyuncu transferleri yok denecek gibi. Yine de futbol heyecanı devam ediyor. Bu sıkıntının iyi tarafı, genç oyuncuların takımların gözetimine girmesi. Dikkat edilecek olursa yedek kulübeleri olabildiğince gençleşti…
Sezonla birlikte saha zemini sorunu da gündeme geldi. Beşiktaş ve Ankaragücü sahalarının zemini gerçekten yakışmıyor. Birbirinden güzel tesisler yapılırken, zemin sorunu yaşanması tamamen kulüplerin vurdumduymazlığı. Zemin kötülüğü en çok da iyi futbol oynayan takımları etkiliyor şüphesiz. Ankaragücü karşılaşması sonrası Fatih Terim, “ iki takım için de söylüyorum. Bu zeminde kim ne yapsın? Bir kişi incelemez mi? Milyon dolarlar verilen bir ligde sahaların daha iyi olması gerekiyor” eleştirisi ile “isyan” etmekte sonuna kadar haklıydı…

SÜPER TIRPAN

Akhisarspor’a kaybedilen Süper Kupa sonrası, bazı oyuncularını eleştiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezonun ilk maçında tavrını gösterdi.
Gomis, Feghouli ve Belhanda ilk 11’de şans bulamadılar. 3 yıldız oyuncunun yedek kalması yadırgansa da, Terim’in kimseye taviz vermeyeceğini gördük.
Deplasmanda kazanan Sarı-Kırmızılılar da, Nagatomo ile Mariano takımı sırtlayan isimler olarak öne çıktılar.

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