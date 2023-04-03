Fenerbahçe büyük maçlarda kayıp!

Sezona Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, ligde bol gollü galibiyetlerle taraftarlarını mutlu etmeyi başardı. Fenerbahçe, bu bol gollü galibiyetlerini derbilere ve büyük maçlara ise taşıyamadı.

Hem ligde hem de Avrupa'da kritik maçlarda sonuca ulaşamayan sarı-lacivertliler, Avrupa'ya veda ederken, ligde de şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.