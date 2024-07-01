Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferi için Atletico Madrid ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Club Atlético de Madrid ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Fenerbahçe'de 16 resmi maça çıkan Çağlar Söyüncü bu karşılaşmalarda biri Galatasaray derbisinde olmak üzere 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.