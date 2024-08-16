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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe, Çağrı Fedai'yi Gençlerbirliği'ne kiraladı - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Çağrı Fedai'yi Gençlerbirliği'ne kiraladı

        Fenerbahçe, Çağrı Fedai'yi kiralık olarak Gençlerbirliği'ne gönderdiğini resmen duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 15:01 Güncelleme: 16.08.2024 - 15:01
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        Fenerbahçe kiralık gönderdi
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        Fenerbahçe, 18 yaşındaki santrfor Çağrı Fedai'yi 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne kiralık olarak gönderdi.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol akademimizden yetişen forvet oyuncumuz Çağrı Fedai, Ankara ekibi Gençlerbirliği'ne kiralanmıştır. 2024-2025 sezonunda Gençlerbirliği forması giyecek futbolcumuza sakatlıktan uzak başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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