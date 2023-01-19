STAT: Ülker
HAKEM: Bahattin Şimşek
SAAT: 20.30
YAYIN: A Spor
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
Beşinci turda Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile eşleşen Fenerbahçe, karşılaşmayı 3-1 kazanarak son 16 turuna yükselmişti.
Ligde son olarak deplasmanda Gaziantep FK'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmayı kazanarak, adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.
F.BAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor önünde 2 futbolcusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro karşılaşmada forma giymiyor.
YORUMLAR