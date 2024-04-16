Fenerbahçe, ÇBK Mersin'i yenerse şampiyon oluyor

Fenerbahçe, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin ile yarın karşılaşacak.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde deplasmanda Fenerbahçe ile 5 Nisan'da oynanan ilk maçı 99-76 kaybeden ÇBK Mersin, ikinci müsabakada da rakibine 85-64'lük skorla mağlup olarak seride 2-0 geriye düştü. ÇBK Mersin ile Fenerbahçe, play-off final serisi üçüncü maçında yarın saat 19.30'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda mücadele edecek.