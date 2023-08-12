Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i KAP'a bildirdi! Fenerbahçe, Cengiz Ünder için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir." denildi.

BU GECE GELİYOR

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Cengiz Ünder, bu gece İstanbul'da olacak. 26 yaşındaki kanat oyuncusunu taşıyan uçağın saat 00:00 sularında İstanbul'a iniş yapması bekleniyor.

BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO

Sarı-lacivertlilerin Cengiz Ünder için Marsilya'ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin milli futbolcuya 2.5 milyon euroya denk gelen yıllık maaş ödeyeceği bildirildi.

6 YIL SONRA SÜPER LİG'E DÖNDÜ

Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla birlikte tam 6 yıl sonra Süper Lig'e geri döndü. Milli futbolcu, 2017 yılında 14 milyon 250 bin euro karşılığında Başakşehir'den Roma'ya transfer olmuştu.

Avrupa'da sırasıyla Roma, Leicester ve Marsilya formalarını giyen milli yıldız, sergilediği başarılı performansla gururumuz oldu. Cengiz Ünder, son olarak formasını giydiği Marsilya ile çıktığı 93 maçta ise 18 gol attı ve 12 asist yaptı.