Fenerbahçe, dar alanda pas çalıştı Yeni sezon hazırlıklarına Rusya'da devam eden Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde St. Petersburg’da bulunan Petrovski Stadyumu’nda yapılan çalışma; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. İdmanda dar alanda yapılan pas çalışmalarının ardından yine dar alanda çift kale maç yapan oyuncular, antrenmanı dayanıklılık koşuları ile tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla sürdürecek.