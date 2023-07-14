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        Fenerbahçe, dar alanda pas çalıştı

        Yeni sezon hazırlıklarına Rusya'da devam eden Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 17:12
        Fenerbahçe, dar alanda pas çalıştı
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        Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde St. Petersburg’da bulunan Petrovski Stadyumu’nda yapılan çalışma; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. İdmanda dar alanda yapılan pas çalışmalarının ardından yine dar alanda çift kale maç yapan oyuncular, antrenmanı dayanıklılık koşuları ile tamamladı.

        Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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