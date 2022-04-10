Fenerbahçe'de 11’de tek değişiklik

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe, Galatasaray derbisine 4 futbolcusundan yoksun sahaya çıktı. Sarı-lacivertli takımda kadro dışı olan Mesut Özil ve Ozan Tufan kadroda yer almazken, Tisserand ve Burak Kapacak da teknik heyet tercihiyle kadroya alınmadı.

11’de tek değişiklik

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Kayserispor maçının 11'ine göre derbide Galatasaray karşısında 11’de tek değişiklik yaptı. Çek sol bek Filip Novak’ı yedek kulübesine çeken İsmail Kartal, bu bölgede Ferdi Kadıoğlu’na şans tanıdı.

Fenerbahçe’nin Galatasaray karşısındaki 11’i şöyle:

"Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Ferdi, Zajc, Crespo, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun"