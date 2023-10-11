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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de 12 futbolcu milli mesaide! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de 12 futbolcu milli mesaide!

        Trendyol Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı tüm maçları kazanarak 16'da 16 yapan Fenerbahçe'de 12 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına gitti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 12:10 Güncelleme: 11.10.2023 - 12:10
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        Fenerbahçe'de 12 futbolcu milli mesaide!
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        Trendyol Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon oynadığı 16 maçtan da galibiyetle ayrılan ve milli araya galibiyet serisiyle giren Fenerbahçe’de moraller yerinde. Başarılı sonuçlar ve yükselen oyuncu performanslarının ardından sarı-lacivertlilerin tam 12 futbolcusu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Sarı-lacivertliler, ligde milli takımlara en fazla oyuncu gönderen kulüp konumunda.

        Ayrıca takımın bu sezon gösterdiği çıkışta Türk futbolcular da önemli rol oynadı. Bu isimlerden Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ile Samet Akaydin, A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosuna çağrıldı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 6. maçında deplasmanda yarın Hırvatistan karşılaşacak Türkiye, 15 Ekim Pazar günü de Letonya’yı, Konya’da konuk edecek.

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        TADIC VE DZEKO'YU ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR

        Sırbistan Milli Takımı’nın kaptanı Dusan Tadic, Euro 2024 Elemeleri G Grubu’nda 14 Ekim Cumartesi Macaristan ile oynanacak mücadele öncesi ülkesine gitti. 5 maçta 10 puan toplayan Sırplar, 17 Ekim Salı günü de Karadağ ile karşılaşacak.

        Euro 2024 Elemeleri J Grubu’nda 6 puanla grubunda dördüncü sırada bulunan Bosna Hersek’i de iki önemli maç bekliyor. Sarı-lacivertli takımın kaptanı Edin Dzeko’nun ülkesi, 13 Ekim Cuma günü Lihtenştayn’a konuk olacak, 16 Ekim Pazartesi günü ise lider Portekiz ile sahasında karşılaşacak.

        LIVAKOVIC, TÜRKİYE'YE KARŞI

        Sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olan Hırvatistan’ın başarılı kalecisi Dominik Livakovic de yarın Türkiye’ye karşı kalede olacak. Türkiye ile aynı puana (10) sahip ve bir maçı eksik olan Hırvatlar, 15 Ekim Pazar günü de Galler deplasmanına gidecek.

        BATSHUAYI, SZYMANSKI VE ZAJC

        Euro 2024 Elemeleri F Grubu’nda namağlup lider Belçika’nın forveti Michy Batshuayi, ülkesinin Avusturya ve İsveç maçlarında kadroda olacak. Belçika’nın bu süreçte alacağı 1 galibiyet, Avrupa şampiyonası bileti için yeterli olacak.

        Sebastian Szymanski’nin ülkesi Polonya da E Grubu’nda 5 maçta 6 puan toplamıştı. Faroe Adaları ve Moldova ile karşılaşacak Polonya, bu mücadelelerde alacağı puanlar ile şansını son maça taşımak istiyor.

        H Grubu’nda 13 puanla lider olan Slovenya’da sarı-lacivertli futbolcu Miha Zajc, yeniden milli takıma çağrıldı. Slovenler, 14 Ekim'de Finlandiya, 17 Ekim'de de Kuzey İrlanda ile kozlarını paylaşacak.

        AFRİKA'DA ÖZEL MAÇLAR

        2023 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri E Grubu’nu 12 puanla lider tamamlayan Gana, 15 Ekim’de Meksika, 18 Ekim’de ise ABD ile hazırlık maçı yapacak. Afrika ekibinde Alexander Djiku da kadroda yer alıyor.

        Bright Osayi-Samuel’in ülkesi Nijerya’da bu süreçte iki hazırlık maçı oynayacak. 13 Ekim’de Suudi Arabistan ile karşılaşacak Nijerya, 16 Ekim’de ise Mozambik ile oynayacak. Nijerya, Afrika Uluslar Kupası Elemelerinde gruptan lider çıkmayı başarmıştı.

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