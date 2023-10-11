Fenerbahçe'de 12 futbolcu milli mesaide!

Trendyol Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon oynadığı 16 maçtan da galibiyetle ayrılan ve milli araya galibiyet serisiyle giren Fenerbahçe’de moraller yerinde. Başarılı sonuçlar ve yükselen oyuncu performanslarının ardından sarı-lacivertlilerin tam 12 futbolcusu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Sarı-lacivertliler, ligde milli takımlara en fazla oyuncu gönderen kulüp konumunda.

Ayrıca takımın bu sezon gösterdiği çıkışta Türk futbolcular da önemli rol oynadı. Bu isimlerden Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ile Samet Akaydin, A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosuna çağrıldı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 6. maçında deplasmanda yarın Hırvatistan karşılaşacak Türkiye, 15 Ekim Pazar günü de Letonya’yı, Konya’da konuk edecek.

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TADIC VE DZEKO'YU ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR

Sırbistan Milli Takımı’nın kaptanı Dusan Tadic, Euro 2024 Elemeleri G Grubu’nda 14 Ekim Cumartesi Macaristan ile oynanacak mücadele öncesi ülkesine gitti. 5 maçta 10 puan toplayan Sırplar, 17 Ekim Salı günü de Karadağ ile karşılaşacak.