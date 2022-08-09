3 gol yine uğurlu olacak mı? O tablo...

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler iki kez geriye düştüğü mücadelede 1 puanı 90+2'de Berisha'nın golüyle kurtarırken kalede görülen 3 gol akıllara önceki sezon açılışlarını getirdi.

2003-04'TE İSTANBULSPOR MAĞLUBİYETİ GELMİŞTİ

Fenerbahçe 2003-04 ve 2013-14 sezonlarında da lige üç gol yiyerek başlamıştı. 2003-04 sezonundaki ilk maçında İstanbulspor'u konuk eden sarı-lacivertliler ilk yarıyı Balili ve Aleksandrov'un golleriyle 2-0 geride tamamlamış, 68'de Aleksandrov maçın sonucunu söylemişti: 3-0.

Sarı-lacivertliler geride kalan 33 haftada sadece 3 yenilgi yaşamış ve 76 puanla şampiyonluğa ulaşmıştı.